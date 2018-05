Orban: PNL nu promovează niciun fel de conflict între generaţii sau grupuri sociale Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca partidul pe care il conduce nu promoveaza niciun fel de conflict intre generatii sau grupuri sociale, asa cum fac "politicienii comunisti".



"Normal ca PNL nu numai ca nu promoveaza niciun fel de conflict intre generatii sau grupuri sociale, asa cum fac toti politicienii comunisti, populisti sau de alta natura. Nu exista o discriminare in ceea ce priveste cetateanul roman, indiferent carui grup face parte, indiferent ce religie are, indiferent ce varsta are, indiferent de sex are. Aceasta intrebare stiu de la ce pleaca, dar eu cred ca noi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

