- Președintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, luni, despre sesizarea penala depusa pe numele premierului. Orban a spus ca nu va face niciun pas inapoi in privința plangerii penale și l-a somat pe liderul PSD sa inceteze cu amenințarile la adresa jurnaliștilor, procurorilor, funcționarilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Botosani, ca, in actuala sesiune parlamentara, partidul pe care il conduce va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului, precizand ca saptamana viitoare PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca respinge categoric atacurile impotriva Bancii Nationale a Romaniei (BNR), sustinand ca se doreste ca aceasta institutie sa fie facuta responsabila pentru...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca propunerea de excludere din partid a senatorului Daniel Zamfir a venit din cauza ca acesta nu a respectat hotararile conducerii si a atacat sistematic partidul. Orban spune ca niciun lider PSD nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat marti ca liberalii vor solicita in fiecare sedinta a Parlamentului dezbaterea si votul asupra proiectului de lege pentru aprobarea OUG 82/2017 privind pilonul II de pensii, urmand sa o conteste la Curtea Constitutionala.Citeste si: Lovitura GREA pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca, incetul cu incetul, PSD construieste "o groapa" in care va intra economia romaneasca. "Incetul cu incetul, PSD construieste o groapa in care va intra economia romaneasca. Rata inflatiei a ajuns de la 0,2%, la momentul preluarii guvernarii de catre…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca in localitatile cu primari liberali numarul ajutoarelor sociale acordate este de trei-patru ori mai mic decat in localitatile conduse de primari din alte formatiuni politice."Trebuie sa le spunem oamenilor: daca vrei sa castigi mai mult, trebuie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ar putea afla astazi daca ajunge sau nu dupa gratii. In urma cu doua saptamani, a avut ultimul termen in dosarul in care este acuzat ca a cerut unui om de afaceri 50.000 de euro, in 2016, pe cand se afla in campanie electorala pentru primaria Capitalei.