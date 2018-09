PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, a declarat sambata, la Ramnicu Valcea, presedintele partidului, Ludovic Orban.



Intrebat daca PNL ar accepta sa preia guvernarea in cazul in care ar trece motiunea de cenzura, Orban a raspuns ca in situatia in care nu ar fi posibile alegeri anticipate, PNL s-ar putea angaja in preluarea guvernarii, cu obiectivul de a organiza alegeri cat mai repede.



"PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Ceea ce ne dorim este sa ajungem la guvernare prin alegeri. Actuala structura a Parlamentului…