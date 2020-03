Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul pe care il conduce are in prezent peste 40% din optiunile electoratului, fiind, in opinia sa, cel mai bine cotat partid din Romania.



Ludovic Orban a explicat in cadrul unei emisiuni la Realitatea Plus ca recentul sondaj realizat de IMAS, in luna februarie, pentru Europa FM, care arata ca PNL a scazut in sondaje de la 47,4% in ianuarie, la 40% in februarie, in vreme ce PSD a crescut de la 20,6% la 25,8%, trebuie interpretat in functie de mai multi factori.



Liderul PNL a explicat faptul ca partidul pe care il reprezinta…