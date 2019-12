Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, la Timisoara, ca daca este posibil, PNL va declansa procedurile pentru alegerile anticipate, dar nu se joaca cu soarta Romaniei. Orban a spus ca, personal, este multumit de ministrii din guvernul pe care il conduce.

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat ca liberalii vor incerca sa mentina majoritatea creata la motiunea de cenzura si la investirea Guvernului sau, aratand ca vor exista discutii cu...

- Klaus Iohannis sustine ca isi doreste organizarea alegerilor anticipate, discutii in acest sens putand avea loc la inceputul anului viitor, dupa adoptarea legii bugetului. Presedintele s-a referit anterior la faptul ca anumite modificari vor avea loc doar dupa alegerile parlamentare, cand spera ca…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca "se contureaza un guvern liberal monocolor", dar precizeaza ca Uniunea nu ii va acorda un "cec in alb" lui Ludovic Orban, potrivit Agerpres."Se contureaza un guvern monocolor liberal, probabil. Vom vedea. Probabil ca marti va fi cunoscuta propunerea,…

- Dupa votarea motiunii de cenzura in Parlament, guvernul PSD a devenit istorie, iar liberalii sunt pregatiti sa puna umarul la reconstructia tarii si sa isi asume responsabilitatea guvernarii. ,,Parlamentul a demis guvernul PSD care si-a batut joc de Romania asa cum nu si-a batut joc de Romania nimeni…

- Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, considera ca dupa caderea Guvernului Dancila in cateva luni se pot organiza alegeri anticipate, potivit Agerpres. "Suntem intr-un moment cheie in aceste zile, cand Guvernul PSD, care epuizeaza Romania literalmente de trei ani de zile, a cazut. (...)…

- Președintele USR Arad, europarlamentarul Vlad Botoș, face precizari privitoare la propunerile cu care Uniunea se prezinta astazi la consultarile organizate la Cotroceni. Vlad Botoș, președinte...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca liberalii doresc organizarea de alegeri anticipate, in cazul in care motiunea de cenzura va trece de votul Parlamentului, PNL fiind ”pregatit” sa-si asume guvernarea, inclusiv sub forma unui guvern minoritar.