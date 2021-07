Orban: PNDL 3 este o necesitate, dar un PNDL 3 adevărat, cu o sumă care într-adevăr să permită realizarea unor obiective de investiţii „PNDL 3 este o necesitate, dar un PNDL 3 adevarat, cu o suma care intr-adevar sa permita realizarea unor obiective de investitii. Am auzit o suma de 7 miliarde. Pai PNDL 1 a fost in valoare de aproape 20 de miliarde, PNDL 2 a fost in valoare de 30 si ceva de miliarde, urmatorul PNDL trebuie sa aiba o valoare de cel putin 40 de miliarde, un program multianual, gandit in functie de spatiul bugetar pe care il creem in cei cinci ani de aplicare a programului respectiv si el trebuie sa finanteze obiective vitale, de dezvoltare a infrastructurii”, a declarat Orban, duminica, la Bacau. El s-a referit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

