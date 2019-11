Stiri pe aceeasi tema

- Plata salariilor si pensiilor este o prioritate, iar in sectorul public vom cauta sa dam salarii numai acelor angajati care isi fac treaba si care sunt competenti, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, premierul Ludovic Orban. "Cu siguranta, toate salariile si pensiile vor fi platite.…

- Plata salariilor si pensiilor este o prioritate, iar in sectorul public vom cauta sa dam salarii numai acelor angajati care isi fac treaba si care sunt competenti, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, premierul Ludovic Orban. "Cu siguranta, toate salariile si pensiile vor fi platite.…

- "Ii somez sa nu adopte nicio hotarare, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotarare, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri si care are consecinte bugetare. Acest guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotarare de guvern. Daca totusi vor…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotarare de Guvern conform caruia salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.262 lei lunar, incepand din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand…

- Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat, duminica, la Digi24, Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura adoptata, joi, de catre Parlament.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat luni ca Guvernul a adoptat prima rectificare bugetara pe acest an si a prezentat o parte din principalii indicatori: Rectificarea este pozitiva PIB a depasit in premiera pragul de 1.000 de miliarde lei Crestere economica de 5% in primul trimestru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca prima rectificarea bugetara din acest an este una pozitiva, prin care se asigura "plata majorata a salariilor si pensiilor si continuarea proiectelor de investitii in domeniile prioritare". "Discutam in sedinta de Guvern…