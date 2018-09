Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei, Liviu Dragnea, pentru neconvocarea acestui for in sesiune extraordinara, va fi depusa de deputatii liberali."Am discutat acest subiect. Am luat decizia ca plangerea sa fie depusa de deputati,…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat miercuri ca plangerea penala impotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ramane un demers valabil, punctand ca acesta a incalcat legea prin...

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la faputl ca premierul Viorica Dancila i-a spus președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre plangerea penala de inalta tradare, ca aceasta nu ințelege ca sesizarea sa viza mai multe aspecte."Am ințeles ca doamna Dancila…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a confirmat, vineri, la Buzau, ca a fost inceputa urmarirea penala in rem in privinta sesizarii pe care a facut-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ,,privind posibila infractiune de tradare”;…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a confirmat vineri la Buzau ca a fost inceputa urmarirea penala in rem in privinta sesizarii pe care a facut-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, "privind posibila infractiune de tradare", mentionand totodata…

- DIICOT a inceput ancheta in rem in cazul plangerii penale impotriva premierului Viorica Dancila. E vorba de plangerea depusa de Ludovic Orban, in care președintele PNL o acuza pe șefa Executivului de inalta tradare, divulgare de informații secrete de stat și uzurparea funcției publice.

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala in urma plangerii depuse de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila.Procurorii au inceput urmarirea penala in rem, la data de 07.06.2018.

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat miercuri ca nu a fost inceputa inca urmarirea penala in rem in legatura cu plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, iar procurorul de caz urmeaza sa aprecieze daca are nevoie de informatii…