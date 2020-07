”Avem aprobarea pentru trenurile de lucru pentru CFR Infrastructura. In urma achizitionarii acestora se are in vedere ca ritmicitatea lucrarilor de reabilitare pentru linia de cale ferata sa fie simtitor schimbata si sa aducem un plus valoare”, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul Marcel Bolos. Premierul Ludovic Orban a prcizat ca Comisia europeana solicita cu prioritate reabilitarea transportului feroviar. ”CE considera transportul ferooviar ca transport prioritar a fi dezvoltat. Acesta confera siguranta, transport, viteza in deplasare si este prietenos cu natura. Reteaua…