- Revoluția din 1989, Timișoara, i-a oferit un sens in viața unuia dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din Marea Britanie, Alec Russel, acum redactor la Financial Times. Acesta și-a inceput cariera de corespondent la Timișoara, la cateva zile de la caderea regimului comunist.

- Iohannis a fost prezent la Timișoara pe parcursul zilei de luni și a facut mai multe declarații referitoare la responsabilii Revoluției de la 1989. In urma cu exact trei decenii, la Timișoara, izbucnea Revoluția de la 1989. Evenimentul a intrat in mentalul colectiv atat pentru introducerea democrației…

- "Unul dintre cei multi care au inteles in '89 ca o tara nu se poate construi de oameni care stau deoparte, Calin Nemes, a avut atunci curajul sa-i priveasca in ochi pe cei care au venit sa inabuse Revolutia in sange. Ca el au fost, in acele zile, zeci de mii de oameni intai in Timisoara, apoi in…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata seara, la spectacolul „Libertate 89”organizat la Timisoara de Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) pentru a marca implinirea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, ca in urma cu trei decenii foarte

- Romania la 30 de ani de la Revoluție, de la comunism la Uniunea Europeana Pe 12 ianuarie 1990, jurnalistul scoțian Rupert Wolfe Murray a ajuns pentru prima data in Romania. A gasit atunci o țara care iși pornea drumul spre democrație, cu o populație dornica de schimbare. A observat nașterea unei tinere…

- Consiliul National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT) a pregatit pentru marcarea a 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989 un amplu program cu manifestari care se vor derula in perioada 12-16 decembrie, la Timisoara, printre invitatii de onoare regasindu-se si premierul Ungariei, Viktor…

- In amintirea celor care au platit prețul suprem pentru a scoate Romania de sub jugul comunist și a le reda romanilor libertate, la Timișoara – orașul de unde a pornit Revoluția – au fost realizate monumente menite sa pastreze vie, peste trecerea anilor, memoria eroilor. Au trecut aproape 30 de ani de…