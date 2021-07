Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, cu privire la afirmatia premierului Florin Citu referitoare la faptul ca in PNL s-a ajuns la dictatura, ca aceasta este o ''gluma'' si a subliniat ca pentru el democratia este fundamentala. "E o gluma. Pentru mine democratia este fundamentala, si in societate, si in partid. Cred ca in putine perioade PNL a fost mai democratic decat in perioada in care am condus eu partidul. Dovada cea mai buna este ca se pot exprima in felul acesta si ca nimeni nu pateste nimic. Desi am fost sac de box pentru multi dintre colegii mei am mers mai…