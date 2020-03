Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat, joi, majorarea pedepselor pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii raspandirii epidemiei, dar si pentru falsul in declaratii, privitor la epidemia de coronavirus. ‘Am luat o masura importanta de modificare a Codului Penal, privitoare la infractiunile care se petrec in contextul epidemiei de coronavirus, in care am decis majorarea pedepselor pentru falsul in declaratii, privitor la epidemia de coronavirus. (…) Exista mai multe situatii: situatia in care un cetatean revine dintr-o tara, unde exista un numar de cazuri si fie trebuie sa intre in carantina,…