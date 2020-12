Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis la finalul consultarilor de marți. El va incerca sa obtina votul Parlamentului in cel mai scurt timp astfel incat noul cabinet, sustinut de coalitia majoritara, sa isi inceapa treaba chiar de miercuri seara.

- Antena 3 transmite ca președintele Klaus Iohannis i-ar fi cerut lui Ludovic Orban sa termine mai repede negocierile pentru formarea viitorului guvern pentru ca acesta sa fie investit pana la Craciun. Graba este data de debutul campaniei de vaccinare programata pentru data de 27 decembrie.…

- Florin Citu este candidatul pentru functia de premier. Ce ministere vor avea PNL, USR-PLUS și UDMR Liderul PNL Ludovic Orban a declarat vineri seara, la finalul negocierilor cu USR PLUS pentru formarea unei coalitii, ca Florin Citu este candidatul pentru functia de prim-ministru, presedintia Camerei…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei și Ludovic Orban, șeful PNL, s-au intalnit, marți dimineața, discuții despre realizarea coaliției de guvernare cu USR PLUS și UDMR, potrivit unor surse politice Agerpres.Intalnirea de marți dintre Klaus Iohannis și Ludovic Orban are loc dupa consultarile de luni…

- Dintre cei trei care vor fi puși pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru a forma viitorul cabinet guvernamentale, Florin Cițu va fi cel ales, conform informațiilor obținute de PUTEREA.ro. Florin Cițu este in prezent ministrul de Finanțe, a fost numit in aceasta funcție de acum un an, de la formarea…

- Intalnirea de la Vila Lac 1 dintre președintele Klaus Iohannis și liderii liberali s-a incheiat marți seara, dupa doua ore de discuții. Principalul subiect – formarea viitorului Cabinet și prioritațile programului de guvernare, relateaza Realitatea PLUS. La intalnirea de la Vila Lac 1, președintele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a numit luni seara pe ministrul apararii, Nicolae Ciuca, in funcția de prim-ministru interimar, dupa ce șeful Guvernului, Ludovic Orban, și-a anunțat demisia. Președintele Romaniei a luat act de demisia lui Ludovic Orban din funcția de prim-ministru al Romaniei…

- La puțin timp dupa ce președintele și premierul anunțasera vineri seara noi restricții din cauza pandemiei urma sa aiba loc, in Piața Victoriei, un eveniment simbolic prin care PNL sa marcheze inceputul campaniei. Au renunțat la el, motiveaza surse din partid, realizand disonanța. La ora 22.59, pe grupul…