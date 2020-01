Orban: Pe evaluarea noastră, în momentul de faţă, moţiunea PSD nu trece Premierul Ludovic Orban a declarat ca pe evaluarea PNL de la acest moment nu exista voturile necesare pentru ca motiunea de cenzura anuntata de PSD sa fie votata.



"Pe evaluarea mea actuala nu trece. Pai, PSD cu UDMR calculati cat au, au 228, ei zic 229. Pe evaluarea noastra, in momentul de fata, nu exista voturile necesare. Pe de alta parte, v-o spun foarte limpede, eu nu ma joc cu politica, am spus ca noi sustinem alegerea primarilor in 2 tururi si ne-am pus mandatul pe masa. (...) Noi am facut ceea ce trebuia sa facem, ne-am angajat raspunderea pentru a impune alegerea primarilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

