- Guvernul adoptat, joi seara, Hotararea care stabileste data alegerilor parlamentare in 6 decembrie 2020. Premierul Ludovic Orban a anuntat, la debutul ședinței de guvern, ca ”data alegerilor parlamentare nu poate fi decat 6 decembrie”. El a explicat ca data alegerilor partamentare trebuie anuntata…

- Curtea Constituționala a Romaniei anunța ca a stabilit termen pentru ședința de judecata in cazul sesizarilor președintelui Romaniei și Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, ca urmare a incetarii mandatului Parlamentului.Judecatorii…

