- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca la congresul PNL din 25 septembrie nu se alege o “echipa castigatoare”, ci presedintele partidului, intr-o competitie la care participa actualul presedinte si premierul Florin Citu. „Eu am avut modestia sa nu pun ‘echipa castigatoare’, desi ca…

- Ludovic Orban l-a atacat pe Florin Cițu care a spus ca PNL are nevoie de mai mult liberalism. Liderul PNL a fost prezent la simpozionul dedicat implinirii a 157 de ani de la nașterea lui Ion I. C. Bratianu si le-a spus participanților ca liberalismul nu trebuie inventat, acesta fiind legat de istoria…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a dezvaluit ca a avut o intelegere cu premierul Florin Citu, conform careia acesta din urma i-a promis ca nu va candida pentru presedintia PNL. Dezvaluirea celui care este si presedintele Camerei Deputatilor vine la doar o zi dupa ce s-a aflat ca Florin Citu a fost inchis…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat ca daca va pierde alegerile din partid va demisiona din fruntea Camerei Deputaților. Mesajul l-a vizat și pe premierul Florin Cițu despre care Orban a spus ca nu mai are legitimitate in cazul in care pierde alegerile. Declarațiile lui Ludovic Orban au fost facute…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat ca daca va pierde alegerile din partid va demisiona din fruntea Camerei Deputaților. Mesajul l-a vizat și pe premierul Florin Cițu despre care Orban a spus ca nu mai are legitimitate in cazul in care pierde alegerile. Liderul liberalilor a anunțat ca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat marți, intr-o declarație de presa de la finalul ședinției de coaliție, ca au fost discutate mai multe masuri care ar putea fi introduse pentru crește rata de vaccinare impotriva Covid-19. „Astazi am discutat despre soluții posibile pentru a crește procentul…

- Liderul liberal Ludovic Orban a declarat ca cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier, adaugand ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii. "Domnul Tapu (senatorul…

- Presedintele filialei Salaj a PNL, Lucian Bode, a declarat vineri, la Zalau, ca in opinia sa echipa Florin Citu este echipa liberala pentru anul 2024. Facand referire la pozitionarea sa privind candidaturile lui Ludovic Orban si Florin Citu la sefia PNL, Lucian Bode a precizat, intr-o conferinta de…