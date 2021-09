Stiri pe aceeasi tema

- „Cine seamana vant culege furtuna.Am vazut o decizie ca daca USR PLUS voteaza moțiunea nu va mai fi partener de guvernare. O prostie mai mare nu putea sa existe.Aveam o coaliție care asigura o majoritate confortabila care daca era stabila nu ajungeam in situație de criza. O criza declanșata de Cițu…

- Cei de l USR PLUS spun ca vor negocia cu președintele PNL, dar nu vor accepta ca Florin Cițu sa fie premier. Atat cei din USR PLUS cat și parlamentarii AUR au anunțat ca vor vota moțiunea de cenzura a PSD. USR PLUS a decis in ședința conducerii partidului sa susțina orice moțiune ajunge la vot.Co-președintele…

- Florin Cițu, liderul PNL, a anunțat ca liberalii vor analiza marți, in Biroul Executiv intern, pașii de urmat in ceea ce privește președinția Camerei Deputaților. Ludovic Orban i-a inaintat demisia din funcție, onorandu-și astfel promisiunea facuta inainte de congresul de sambata, cand a pierdut șefia…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca nu va participa la citirea motiunii de cenzura, in sedinta stabilita pentru joi dupa-amiaza, intrucat nu gireaza "abuzurile" presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului. "Eu nu girez astfel de acte in Parlamentul Romaniei, abuzuri ale celor doi presedinti",…

- Liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, spune ca citirea și votul pe moțiune nu pot fi tergiversate la nesfarșit chiar daca tabara Cițu a sesizat CCR privind un posibil conflict juridic intre Guvern și Parlament. Citește și: Florin Cițu o spune clar, avertisment pentru…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarta ca desi exista un risc major de adoptare a motiunii de cenzura, avand in vedere numarul mare de parlamentari care sustin acest demers, PNL va apara actualul Guvern al Romaniei. ”Trebuie sa fie pregatit (premierul Florin…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului se reunesc astazi, la ora 12.00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura a USR PLUS-AUR si pentru a stabili calendarul dezbaterii acesteia, dupa ce vineri, 3 septembrie, și sambata, 4 septembrie, nu s-a intrunit cvorumul. Vicepremierul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca liderii USR care au participat la negocierile pentru formarea coalitiei au fost cei care au decis ca Florin Citu sa fie premier. "Sunt destui in USR astazi care se gandesc daca au facut o optiune foarte fericita", sustine el. "Eu mi-am asumat, prin…