Premierul Ludovic Orban a declarat ca in Parlament sunt initiate o serie de proiecte care dubleaza masurile adoptate deja de catre Guvern prin ordonante de urgenta si a apreciat ca este de preferat ca Legislativul sa dezbata actele normative trimise de catre Executiv.



"Am facut o observatie legata de faptul ca e, asa, o dublare a masurilor care sunt luate de catre Guvern prin proiecte de lege care de multe ori au acelasi continut, cum e proiectul de lege care a fost trimis de presedintele Iohannis. Pentru ca proiectul de lege a fost adoptat in conditiile in care Guvernul adoptase…