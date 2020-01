Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Braila, ca PSD nu susține organizarea alegerilor anticipate. Presedintele interimar al PSD a a criticat intenția președintelui și a premierului de declanșare a anticipatelor. Ciolacu spune ca un astfel de demers „ar arunca Romania…

- Ludovic Orban spune ca liberalii sunt in favoarea organizarii alegerilor anticipate, insa doresc sa faca o analiza, astfel, ca este posibil sa se comande inclusiv o analiza sociologica. Premierul e evitat sa dea un raspuns clar in privinta unei demisii, pentru declansarea alegerilor. Liderul PNL a afirmat,…

- Alegerile parlamentare anticipate sunt "aproape imposibile", a declarat joi, la RFI, liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a explicat de ce "Parlamentul nu se poate dizolva la masa verde, prin discutii" si este nevoie de demisia premierului Ludovic Orban, scenariu in care nu crede tinand cont ca trebuie…

- „Trebuie sa știți foarte clar ca avem cateva prioritați, in primul rand, organizarea alegerilor. Am luat decizia de a convoca in seara asta toate instituțiile, toate entititațile responsabile pentru organizarea alegerilor, pentru a vedea clar situația la zi și pentru a putea lua masurile care se…

- „Avem cateva prioritati – organizarea alegerilor. Convocam in aceasta seara toate entitațile responsabile pentru a vedea situatia la zi pentru a organiza la zi alegerile prezidențiale astfel incat fiecare roman sa voteze. Citeste si: Dan Motreanu, vicepresedintele PNL, este noul sef al campaniei…

- Noul premier Ludovic Orban a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca maine va fi convocat Comandamentul de iarna pentru a vedea care este situația din teritoriu. In aceleși timp, Orban a punctat ca sunt probleme cu bugetul pentru ca nu sunt bani pentru a fi incheiat anul in curs. Pe de alta…

- UPDATE, ora 15:56 – Parlamentarii au inceput, luni, votul asupra investirii Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. Pentru ca Guvernul sa fie investit este nevoie de prezenta a cel putin 233 de parlamentari la sedinta si de intrunirea a minimum 233 de voturi favorabile. Parlamentul acorda…

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a admis, luni, ca exista posibilitatea ca nici primul, nici al doilea Guvern propus sa nu fie sustinut de Parlament, context in care ar exista posibilitatea...