Orban: "Până la finalul săptămânii vrem să depăşim cifra de 3.000 de teste pe zi". Premierul spune când ar putea fi vârful epidemiei Ludovic Orban a spus, la Digi24, ca teoria cu testarea masiva este "falsa, mincinoasa", fiind luati in considerare alti parametri.



"Este o teorie falsa, mincinoasa. Pentru ca sunt alti parametri dupa care se evalueaza numarul de persoane diagnosticate. In ceea ce priveste capacitatea de diagnosticare, vreau sa spun ca am plecat de la o capacitate de cateva sute de teste pe zi si am urcat gradual la o capacitate de testare care astazi depaseste 2.500 de teste pe zi si pana la finalul saptamanii avem obiectivul sa depasim cifra de 3.000 de teste pe zi. Orban a mai spus ca a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca specialistii sustin ca un varf al epidemiei de coronavirus, in Romania, ar putea avea loc in perioada 20 aprilie - 1 mai, dar ca autoritatile sunt pregatite sa ia masurile necesare.

- Premierul Ludovic Orban susține ca majoritatea experților considera ca varful epidemiei de coronavirus va fi in perioada 28 aprilie - 1 mai.Citește și: Instinctul de supraviețuire/ OPINIE ”Nu sunt un expert, dar n-am consultat cu mai mulți experți. Sunt pareri imparțite, dar cele mai…

- Premierul Ludovic Orban a ironizat, vineri, la Ministerul Sanatatii, initiativa primarului General al Capitalei, Gabriela Firea si a medicului Adrian Streinu Cercel, de a testa, aleatoriu, populatia din Bucuresti. "Poveștile care circula, ca testam noi prin selecție 10.000 de oameni sunt povești”, a…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a criticat, joi, metoda de testare ''din usa in usa'' privind infectia cu coronavirus, subliniind importanta respectarii procedurilor recomandate de Institutul National de Sanatate Publica (INSP)."Noi respectam cu strictete procedura adoptata de INSP, care este, de fapt,…

- Bilantul epidemiei de coronavirus, la o luna de la confirmarea primului caz La o luna de când a fost confirmat primul caz de infectare cu noul virus la noi în tara, bilantul deceselor a ajuns la 17. Înca trei morti au fost anuntati aseara: un barbat de 63 de ani din județul…

- Cel mai grav scenariu de coronavirus in Romania. Vezi cand va fi varful epidemiei Potrivit ultimelor informatii transmise de Grupul de comunicare strategica, pana pe 17 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 217 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Cel mai grav scenariu de coronavirus in Romania. Vezi cand va fi varful epidemiei Potrivit ultimelor informatii transmise de Grupul de comunicare strategica, pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 217 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre cei 222 de cetațeni…

- In China, autoritatile au anuntat, in aceasta dimineata, inca 136 de decese si 1.886 de noi cazuri de infectari cu COVID-19, majoritatea in provincia Hubei, centrul epidemiei de pneumonie virala. Totalul deceselor a ajuns la 2004, iar cel al contaminarilor a depasit 74.000. In lume sunt infectate 900…