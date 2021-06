Orban: Orice membru al PNL poate să voteze la adunări generale, să candideze Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca sunt omisiuni in ceea ce priveste baza de date a partidului, insa a subliniat ca orice membru al PNL poate sa voteze la adunari generale si sa candideze. "Democratia inseamna ca orice membru al PNL care era membru al PNL la data de 31 decembrie - ce inseamna ca era membru: si-a completat cererea de adeziune care a fost aprobata in biroul local si care a fost validata in biroul judetean, si-a platit cotizatia pana inclusiv in luna iunie - are dreptul sa voteze. Nu poti sa interzici membrilor PNL sa voteze la adunari generale, sa candideze numai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

