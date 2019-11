Stiri pe aceeasi tema

- ​​Noul premier, Ludovic Orban, a anunțat luni seara ca una dintre primele Ordonanțe pe care le va aproba Guvernul pe care îl conduce se refera la "minerii blocați în subteran". "Trebuie prelungita ordonanța sau, ma rog, adoptata Ordonanța, astfel încât sa nu le…

- Protestul minerilor de la Paroseni si Uricani, care s-au blocat in subteran, va inceta in momentul in care vor vedea un act normativ care sa reglementeze protectia sociala solicitata, a declarat luni presedintele Sindicatului "Huila", Laszlo Domokos, la finalul unei intalniri avute la Palatul Victoria…

- O delegatie formata din reprezentanti ai minerilor care protesteaza duminica, pentru a saptea zi consecutiv, in subteranul exploatarilor Paroseni si Uricani, din Valea Jiului, este asteptata luni dimineata la Palatul Victoria, iar apoi la sediul Ministerului Energiei, in incercarea de a gasi o solutie…

- ​Minerii de la Paroșeni și Uricani au decis sa se blocheze în subteran, amenințând cu greva foamei, transmite Gazeta de Dimineața. Minerii cer reprezentanților Guvernului sa vina sa le explice care va fi soarta lor în urma închiderii minelor. ”Sa vina Dancila și sa ne spuna…

- "Banii pentru plata pensiilor sunt prinsi in buget. Deci, informatia cu gaura in buget nu e reala. De altfel, o sa prezentam un bilant cu toate cifrele reale si o sa vedem cum "greaua mostenire" va fi gestionata de Guvernul Ludovic Orban. Pe langa toate lozincile politice, va spnn cu simt de responsabilitate…

- Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul va adopta, joi, o ordonanța de urgența privind extinderea termenului de inregistrare pentru votul din strainatate. Premierul a precizat ca AEP a decis sa mențina aplicația de inregistrare deschisa."Autoritatea Electorala Permanenta a depus la Secretariatul…

- Premierul Dancila propune inasprirea pedepselor pentru violatori, criminali Premierul Viorica Dancila propune înasprirea pedepselor pentru violatori si criminali si anunta ca Guvernul va da o ordonanta de urgenta prin care acestia sa primeasca închisoarea pe viata. Un proiect…