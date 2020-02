Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii transmite din nou premierului Ludovic Orban ca parlamentarii social-democrați nu vor participa „la mascarada pusa in scena de PNL” din Parlament, pana cand CCR nu va da o decizie pe posibilul conflict juridic intre Președinție și Parlament privind desemnarea pentru a doua oara a liderul PNL…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat ca ordonantele de urgenta adoptate in ultima sedinta de guvern, chiar inaintea demiterii Guvernului prin motiune de cenzura, vor fi trimise spre Monitorul Oficial si urmeaza sa fie publicate.

- Ludovic Orban prezinta in fața Parlamentului, la ora transmiterii acestei știri, proiectul de asumare al Guvernului pe modificarea legii electorale, astfel incat alegerile locale sa aiba loc in doua tururi. Premierul susține ca 80% dintre cetațeni nu sunt mulțumiți de primarul comunitații lor. Printre…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a fost criticata violent de fostul senator Dumitru Pelican, actual director executiv al Agenției Naționale pentru Ocuparea forței de Munca. In cadrul unei dezbateri la Antena 3 acesta a spus ca prin acțiunile sale din ultima vreme ministrul Muncii a demonstrat…

- Ludovic Orban a fost intrebat daca PNL va face ceva referitor la pastrarea pensiilor speciale pentru magistrati, avand in vedere protestele pe care acestia le anunta. Premierul a raspuns ca nu este de acord cu amendamentele lui Adrian Solomon, presedintele Comisiei de Munca de la Camera Deputatilor.…

- Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament pe bugetul de stat pentru 2020 și bugetul asigurarilor sociale. Orban: Am preluat foarte multe amendamente de la parlamentari Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, asupra proiectului legii bugetului…

- Ludovic Orban a afirmat ca Guvernul va alege varianta asumarii raspunderii Guvernului pe Legea bugetului de stat, in cazul in care Executivul ca constata ca exista un pericol de a tergiversa dezbaterea si adoptarea. Premierul a mai spus ca Legea bugetului trebuie adoptata pana la finalul anului.

- Ludovic Orban a anunțat ca, la ședința de saptamana viitoare a Guvernului, va fi suplimentat bugetul Ministerului Muncii din Fondul de rezerva al Executivului, pentru plata salariilor angajaților de la Inspecția Muncii. Premierul nu a exclus demiterea șefului ITM.