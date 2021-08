Stiri pe aceeasi tema

- "Obiectivul pe care mi-l asum este acela de a castiga toate alegerile in 2024. Alegerile prezidentiale care practic sunt cele care seteaza pe cel putin cinci ani de zile asezarea politica, alegerile locale care creeaza coloana vertebrala a PNL, pentru ca primarii PNL sunt practic cartea de vizita a…

- Orban l-ar putea da JOS pe Cițu din funcția de premier, daca va caștiga alegerile interne PNL: „Asta e cea mai probabila evolutie” Ludovic Orban afirma, intrebat fiind despre ipoteza revenirii in fruntea Guvernului, daca va castiga alegerile din partid, ca „asta e cea mai probabila evolutie dupa Congresul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca vrea sa inceteze atacurile „reciproce” in campania pentru alegerea Declarațiile au fost facute, duminica, la Oradea. Orban a susținut, duminica, la Oradea, ca iși dorește ca, odata cu debutul campaniei interne pentru președinția PNL, sa inceapa și recredibilizarea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, le cere tuturor membrilor de partid sa voteze la alegerile interne in funcție de propria lor conștiința. El le-a transmis colegilor sai sa nu țina cont la congresul din toamna de modul in care vor vota președinții de filiala. Orban a facut aceste declarații in contextul…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a condamnat „folosirea parghiilor de putere guvernamentale“ in competitia interna a PNL, intr-un discurs in judetul Olt. El a precizat ca „nu este normal ca anumiti colegi din partid sa fie dati afara din functii pentru ca il sustin pentru presedintia PNL si ca membri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca, pana in prezent, PNL a castigat alegerile partiale in 16 localitati. In comuna Cuza-Voda, din judetul Calarasi, Monica-Silvia Ceausescu a fost votata primar, dupa ce edilul localitatii, Adrian Popa, 38 de ani, a fost ucis de COVID in luna februarie.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca relatia partidului sau cu USR PLUS este singura formula politica buna pentru Romania, desi a trecut si "prin momente grele", fiind o relatie care sufera permanent imbunatatiri. "Practic, eu am condus negocierile din partea PNL prima…