- Biroul Executiv al Partidului National Liberal a luat in discutie, luni, un proiect care vizeaza alegerea presedintilor consiliilor judetene de catre consilierii judeteni si nu de cetateni, cum se intampla in prezent.

- PNL vrea ca presedintii de consilii judetene sa fie alesi de consilierii judeteni, iar Guvernul vrea sa intervina in cazul in care prin tergiversari procedurale modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene nu va fi adoptata pe cale parlamentara. Anuntul a fost facut…

- Guvernul si-a angajat raspunderea, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020. ‘Obiectivul nostru a fost acela de a reusi pana la data de 31 decembrie sa adoptam proiectul de buget si bugetul asigurarilor sociale de stat. (…) Folosim…

- "PNL sustine alegerea primarilor in doua tururi (...) Suntem initiatorii unui proiect de lege care urmeaza sa intre in dezbaterea Parlamentului, dar PSD impiedica intrarea in Camera Deputatilor, in sedinta de plen, pentru ca ii este frica ca poate sa treaca acest proiect. A apelat la o gaselnita procedurala,…

- "Ne vom asuma raspunderea pe Ordonanta 114 in Parlament in urmatoarele 2 - 3 saptamani, ne vom asuma raspunderea pe tot pachetul Ordonantei 114, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta ordonanta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, evident cu…

- Mai multe articole ale Ordonantei 114 vor fi abrogate Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Guvernul va pregati un proiect de lege pentru abrogarea mai multor articole din Ordonanta 114, prevederi care au afectat negativ mediul de afaceri, a anuntat premierul…

- Guvernul va pregati un proiect de lege pentru abrogarea mai multor articole din Ordonanta 114, prevederi care au afectat „extrem de negativ” mediul de afaceri, a declarat vineri prim-ministrul Ludovic Orban.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara ca personal considera ca primarii ar trebui aleși in doua tururi, iar președinții consiliilor județene in mod indirect, adica prin intermediul consilierilor. ”Eu personal cred ca primarii ar trebui aleși in doua tururi, iar șefii CJ aleși nu direct,…