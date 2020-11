Stiri pe aceeasi tema

- Orban: ”Obiectivul nostru este sa adoptam bugetul pentru anul viitor pana la 31 decembrie. Nu vom introduce nicio taxa suplimentara si nu vom creste taxele si impozitele” Obiectivul Guvernului este de a adopta proiectul de buget pe anul viitor pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil…

- ”Este nevoie de alegeri parlamentare, ii indemn pe oameni sa-si puna intrebarea: o mai vor pe Renate Weber in fruntea Avocatului Poporului? Daca nu sa facem alegeri, Renate Weber o sa ramana in fruntea Avocatului Poporului si o sa fie in continuare responsabila pentru sesizari la Curtea Constitutionala…

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. Intrebat…

- ”In ceea ce priveste economia, am vesti bune. Investitiile publice in Romania au fost cele mai mari investitii din ultimii 10 ani, pe primele noua luni am depasit investitiile totale de pe anul 2016-2017 si dintre tarile europene suntem singura tara in care investitiile publice au avut o influenta pozitiva…

- "Noi intocmim proiectul de buget. Sigur ca as prefera ca bugetul sa fie votat de Parlamentul ales pe 6 decembrie, pentru ca el va reflecta vointa actuala, vointa improspatata a romanilor, va fi o oglinda fidela a optiunilor politice actuale ale romanilor si chiar daca noi intocmim proiectul de buget,…