Orban: „Oamenii nu ne-au votat să batem palma cu PSD. Ce legătură este între PNL şi fostul partid comunist?” Fostul președinte liberal s-a poziționat ferm impotriva unei alianțe de guvernare cu social – democrații, aratand ca partidul nu a fost votat in acest sens, la alegerile parlamentare de anul trecut. „Oamenii nu ne-au votat pe 6 decembrie ca sa batem palma cu PSD, sa facem un guvern cu PSD. Saizeci si ceva la suta din cei care mai voteaza astazi cu PNL sunt impotriva unui guvern cu PSD, nu vorbesc de tot bazinul de centru-dreapta, care in mare parte a votat cu noi si cu cei de la USR-PLUS tocmai in ideea de formare a unui guvern de centru-dreapta“, a declarat Orban luni seara, la finalul ședinței… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

