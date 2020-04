Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat sambata, la finalul unei sedinte operative la care au participat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ca o noua ordonanta militara urmeaza sa fie prezentata in cursul zilei, aceasta fiind aproape definitivata.



"Avem sedinte operative in mod constant, am evaluat situatia, am pregatit elementele pentru noua ordonanta militara, care va fi prezentata de echipa de la Ministerul Afacerilor Interne in cursul zilei de astazi. Va vor fi prezentate masurile. E aproape in forma finala ordonanta. Am evaluat intrarile…