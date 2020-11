Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Craiova ca inchiderea pietelor acoperite in perioada urmatoare este o masura care se ia dupa ce s-a constatat ca acesta este un spatiu in care exista o incidenta mare de transmite a virusului din cauza nerespectarii regulilor.



Potrivit premierului Orban, producatorii agricoli isi vor putea desface in continuare produsele in pietele deschise sau in pietele volante, insa multi care vand marfa in piete "numai producatori agricoli nu sunt".



"Pe baza evaluarilor facute din cercetari, a rezultat ca in pietele inchise, spre deosebire…