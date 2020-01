Vrea fonduri europene - indiferent cand vor veni acestea și daca el va mai fi premier... Premierul Ludovic Orban susține ca Executivul va cere finanțarea studiului de fezabilitate pentru Autostrada Targu Mureș-Ungheni, din fonduri europene, catalogand parteneriatul public-privat drept „o gluma”. „Primul ministru al Transporturilor care a vorbit de autostrada Targu Mureș- Iași- Ungheni am fost eu, in 2007. Eu sunt cel care am vorbit despre acest proiect și care am demarat procedura de licitație pentru realizarea studiului de prefezabilitate. Este prevazut sa se realizeze prin PPP, ceea ce e o gluma.…