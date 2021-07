Stiri pe aceeasi tema

- Confruntarea dintre Ludovic Orban și Florin Cițu a fost prezenta și in dezbaterile din Parlament de marți privind moțiunea de cenzura depusa de PSD. Dupa vot, actualul președinte PNL s-a aratat deranjat de faptul ca premierul a menționat alegerile interne in discursul din plen, potrivit G4Media . „A…

- Horia Alexandru Vișan, consilier in cancelaria Primului Ministru pe probleme de Arhitectura la Guvernul Romaniei, a povestit ca ar fi fost chemat in sediul Guvernului și ar fi fost intimidat și șantajat.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, evita sa vorbeasca despre Programul Național de Reziliența și Redresare și invita jurnaliștii sa intrebe la Guvern detalii, asta pentru ca el este doar garant al proiectului. ”Puteți sa va adresați fie premierului, fie ministrului Ghinea, fie unui ministru care…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PNL Ludovic Orban, a declarat, marti, ca intalnirea premierului Florin Citu cu liderul PSD Marcel Ciolacu, la care vor participa si vicepremierii, este, pana la urma, decizia Guvernului si crede ca nu este necesara prezentarea in Parlament a acestui plan. "Am…

- Liderul PNL Ludovic Orban a transmis un avertisment dur, sambata, catre miniștrii care lanseaza atacuri la adresa premierului Florin Cițu. El a atras atenția ca miniștrii care il ataca pe prim-ministru trebuie sa aiba bagajele facute și demisiile scrise. „Așteptam sa se termine exercițiul acesta de…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca acuzațiile lansate de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, inclusiv cele legate de subraportarea deceselor COVID-19, ii arata, „o data in plus”, ca premierul Florin Citu a luat o decizie corecta atunci cand a hotarat sa il demita. Orban a spus, intr-o conferința…

- Premierul Florin Citu efectueaza vineri o vizita oficiala in judetul Cluj, fiind insotit de ministrul de Interne, Lucian Bode. In PNL este cunoscut faptul ca organizațiile din Ardeal sunt in conflict direct cu Ludovic Orban și il susțin pe Florin Cițu, daca acesta va candida la șefia PNL Cu aceasta…

- „Eu v-am spus, raspunderea menținerii in funcție a domnului Vlad Voiculescu este o raspundere politica exclusiv a USR PLUS. Doi, in momentul in care premierul considera ca este necesara o schimbare a unui ministru are deplinul drept constituțional sa inițieze procedura de schimbare. (...) Responsabilitatea…