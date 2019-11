Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila este out! Nu mai are nicio sansa in turul doi al prezidentialelor. Este sabotata si tradata chiar de catre PSD. Este un scandal imens, dar si acuzatii extrem de grave in interiorul formatiunii social democrate. Viorica Dancila a reusit sa prinda in extremis locul doi si accesul in turul…

- PNL si PSD isi fac deja strategia pentru turul doi la alegerile prezidentiale. Klaus Iohannis are o sedinta de campanie, in Modrogan, cu liberalii, in timp ce Viorica Dancila a analizat, la sediul din Kiseleff, cu ce poate recupera diferenta fata de seful statului. Liderii PSD au rasuflat usurati, luni.…

- Este intrebarea aflata pe buzele multor romani. Vom avea campanie electorala macat in turul al doilea? Este extrem de posibil ca raspunsul sa fie da și Iohannis și Dancila sa se confrunte in cadrul unei dezbateri electorale.Citește și: Date de ULTIM MOMENT - Cu ce scor l-a ZDROBIT Dancila…

- Președintele PSD Cluj, Liviu Alexa, susține ca Viorica Dancila are șanse reale sa caștige turul doi al alegerilor prezidențiale. El crede ca in turul doi „totul se joaca”.Citește și: Liderul PSD Covasna, Horia Grama: 'Daca Iohannis isi va pierde foile la vreo confruntare electorala oamenii…

- Premierul Ludovic Orban susține ca situația este clara, iar in turul II se vor lupta Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Orban a spus ca-și dorește sa caștige voturi de la toate partidele in turul II, chiar și de la PSD.”Suntem intr-o comunicare permanenta cu partenerii de la USR-PLUS. Noi…

- Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, spune ca "spiritul" lui Liviu Dragnea este pe buletinul de vot si se numeste Viorica Dancila, candidatul PSD. Barna crede ca este timpul sa fie sanctionat prin vot un partid care in ultimii 30 de ani aproape ca a scos Romania din Europa si…

- "Ieri a fost un rezultat grozav, am scapat, a fost o motiune de cenzura si am reusit sa investim noul guvern si am scapat de Guvernul Dancila. Dar scaparea de PSD-ism, scaparea de spiritul lui Liviu Dragnea se face si duminica la vot pentru ca spiritul lui Liviu Dragnea e pe buletinul de vot, se…

- "Presedintele Iohannis va avea guvernul sau. Prin negocieri, se poate schimba sensibil majoritatea parlamentara. Nu e loc de speculatii. Guvernul a cazut la dorinta presedintelui Iohannis, principalul motor al acestei prabusiri guvernamentale. Domnia sa este cel responsabil acum de formarea noului…