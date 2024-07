Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat, marti, ca o candidatura a sa la alegerile prezidentiale este „naturala”, „normala”, in contextul carierei sale politice, informeaza...

- Forta Dreptei sustine organizarea turului I al alegerilor prezidentiale simultan cu alegerile parlamentare, pe 1 sau 8 decembrie, a declarat, marti, presedintele formatiunii politice, Ludovic Orban, dupa consultarile de la Guvern. El a spus ca propunerile pentru al doilea tur al prezidentialelor sunt…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedinte PSD, continua, marti dimineata, consultarile cu partidele politice pe tema datei de organizare a alegerilor prezidentiale si parlamentare. UPDATE: REPER sustine organizarea alegerilor prezidentiale la termen, in noiembrie, a anunțat, marti, copresedinta formatiunii…

- La Guvern a avut loc astazi o prima parte a consultarilor cu partidele pe tema calendarului electoral pentru alegerile prezidentiale si parlamentare. Elena Lasconi, presedinta Uniunii Salvati in Romania, a precizat ca partidul sau vrea respectarea legii si alegeri prezidentiale la termen in luna noiembrie.…

- Guvernul anunta consultari, luni si marti, cu partidele politice pe tema calendarului electoral pentru alegerile prezidentiale si parlamentare din acest an. Guvernul anunta consultari, luni si marti, cu partidele politice pe tema calendarului electoral pentru alegerile prezidentiale si parlamentare…

- Forta Dreptei va continua ''batalia cu PSD'' si se va bate pentru ca alegerile prezidentiale sa nu fie castigate de catre un candidat PSD, a declarat, marti, presedintele formatiunii, Ludovic Orban.

- Primul sondaj oficial care contureaza rezultatele votului pentru președinția Romaniei arata o repoziționare a clase politice.Un sondaj SOCIOPOL arata faptul ca primul-ministru Marcel Ciolacu conduce cursa pentru alegerile prezidențiale din aceasta toamna. Pe locul 2 se claseaza liderul AUR, George Simion.…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat ca, in cazul in care liberalii nu merg cu candidatura comuna cu PSD, atunci „candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale” si „se va pune in spatele lui intreaga dreapta romaneasca”, scrie news.ro.„Candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale.…