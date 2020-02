Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru PSD al Muncii, deputatul Marius Budai, a caracterizat ca fiind 'grotesc' felul in care Ludovic Orban a criticat-o pe Gabriela Firea intr-o sedinta PNL Sector 2.„Mi se pare grotesc. Tu, ca barbat, sa vii la microfon si o faci pe Firea proasta? Cauti alte cuvinte, cand vorbesti…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat-o dur, duminica, pe Gabriela Firea, despre care a spus ca este preocupata "de pomeni”, ca a avut un mandat "execrabil” si ca este un primar "prost”. "Firea e preocupata de pomeni, imaginandu-si ca toti bucurestenii chiar sunt cetateni de mana a saptea,…

- Alegerile pentru primaria Capitalei ii determina pe liberali sa recurga la variante de compromis pentru a caștiga competiția electorala in fața actualului primar general al Bucureștiului, Gabriela Firea. Președintele liberal, Ludovic Orban, i-a propus lui Nicușor Dan, candidatul independent sprijinit…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care este lider al PNL Bucuresti, a anuntat, intr-un interviu la Digi24, ca partidul va avea propriul candidat la alegerile locale din vara acestui an. "Modul in care muncim in acest moment in PNL București ne obliga sa avem un candidat susținut de Partidul Național…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite premierului Ludovic Orban intr-un mesaj pe Facebook ca bun-simt este sa aloci banii publici transparent, "in functie de nevoile reale ale comunitatilor locale, indiferent de cine le conduce" si ii cere sa nu o mai "jigneasca" pe Gabriela Firea, primarul...

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat in urma declaratiilor primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, referitoare la perioada in care Ludovic Orban era viceprimar al Bucurestiului. Presedintele CNCD, Asztalos Csaba, a confirmat informatia, mentionand ca procedura…

- Ludovic Orban s-a intalnit si marti, la Parlament, cu Dan Barna. Discutiile au vizat proiectul de buget, alegerile locale, reprezentarea diasporei in legislativ. "Am discutat pur si simplu niste chestiuni generale de principiu, vom avea si in cadrul aliantei, spre sfarsitul saptamanii, o intalnire…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat, luni seara, pe Facebook, un citat din romanul „Cel mai iubit dintre pamânteni”, al lui Marin Preda, cu trimitere la social-democrații care au tradat PSD și au votat pentru Guvernul Orban. „Cine tradeaza va fi tradat”, scrie…