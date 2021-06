Președintele Camerei Deputaților a anunțat, joi, ca numirea Avocatului Poporului se amâna pâna când Curtea Constituționala va lua o decizie cu privirea la contestatia de demitere a Renatei Weber. UDMR l-a propus Fabian Gyula pentru postul de Avocat al Poporului, în locul Renatei Weber, revocata în urma cu o saptamâna.



"Am luat decizia, având în vedere ca am vazut ca este programata decizia Curții Constituționale pe data de 29 iunie, am decis sa nu mai facem plenul luni și sa convocam plenul într-o ședința a Birourilor reunite la…