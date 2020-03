Premierul Ludovic Orban le-a transmis cetatenilor romani aflati in strainatate ca dreptul acestora de a veni in tara nu va fi restrans, dar, in functie de zona din care vin, au obligatia "fie sa intre in carantina, fie sa intre in izolare pe o perioada de 14 zile".



"Le transmit tuturor cetatenilor romani ca nu le vom restrange dreptul de a veni in tara, dar exista aceasta obligatie, ca in functie de tara sau zona din care vin si de nivelul restrictiei impuse, fie sa intre in carantina, fie sa intre in izolare pe o perioada de 14 zile. In ceea ce priveste transportul persoanelor din…