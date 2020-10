Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca, in acest moment, nu vede ''un motiv foarte serios'' de schimbare a sistemului in baza caruia se desfasoara cursurile scolare stabilite de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica inchiderea școlilor din București și continuarea cursurilor exclusiv online, dupa ce Capitala a trecut pragul de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. „Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența va constata depașirea pragului de 3 la mie și va lua…

- Peste 60% dintre cadrele didactice și mai bine de jumatate dintre parinți considera ca materialele educaționale alternative sunt foarte importante in fixarea și aprofundarea cunoștințelor elevilor, in special in contextul actual, arata un sondaj efectuat de Didactica Publishing House, editura axata…

- Tabletele nu se vor da definitiv elevilor, ci intr-o forma de comodat, a declarat premierul Ludovic Orban, scrie Hotnews.„E posibil ca intr-o localitate nivelul de raspandire a virusului sa scada și atunci tabletele pot fi recuperate și pot fi distribuite intr-o alta localitate in care crește numarul…

Contextul actual, și anume pandemia de COVID-19, atrage dupa sine mutarea școlii in mediul online. In zona Arieș exista peste 100 de elevi care nu au aparatura necesara pentru a participa la orele de...

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca profesorii trebuie sa se adapteze astfel incat sa poata preda si pentru copiii din clasa si pentru cei care urmaresc lectiile online. Premierul considera ca „e necesara o adaptare. Cadrele didactice trebuie sa inteleaga faptul ca situatia in care ne gasim este o…