Premierul demisionar, Ludovic Orban , a anuntat ca va ramane in fruntea PNL si va coordona ”eforturile de constituire a unei majoritati parlamentare de centru-dreapta”. ”Chiar daca procentul obtinut de PNL este sub asteptarile noastre, putem spune ca obiectivul principal, acela de a tine PSD in afara guvernarii, a fost atins”, a afirmat Orban. Ludovic Orban a postat, luni seara, un mesaj pe Facebook, in care a reiterat ideea demisiei din fruntea Gvernului, dar a precizat ca va ramane presedintele PNL. ”Voi ramane presedinte al Partidului National Liberal si voi coordona eforturile de constituire…