- Ludovic Orban a afirmat ca nu este vanator, dar considera ca este necesara reglementarea situatiei cu recoltarea ursilor deoarece populatia acestora a crescut foarte mult si ei se apropie foarte mult de localitati, incercand sa se hraneasca. Orban a fost intrebat duminica seara, intr-o conferinta…

- Un numar de 26 de apeluri care semnalau prezenta ursilor in localitati au fost primite, de vineri pana marti, la numarul de urgenta 112, jandarmii si politistii intervenind pentru indepartarea animalelor inspre zonele impadurite. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, spune ca este mulțumit de activitatea miniștrilor liberali și nu considera ca este necesara remanierea vreunul ministru al formațiunii. „Din punctul de vedere al PNL, eu, ca presedinte al PNL, sunt multumit de activitatea ministrilor PNL si consider ca nu este necesara remanierea…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, afirma ca liderii coalitiei s-au inteles pentru sustinerea proiectului ministrului Mediului referitor la combaterea atacurilor ursilor in localitati. "Coalitia si-a dat acordul pe forma in linii mari, urmand sa se mai lucreze la detalii. Nu am niciun motiv…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populației și companiilor au crescut cu 32% in primele patru luni din anul 2021, in pofida contextului pandemic, la 34 miliarde lei, comparativ cu aceeași perioada din 2020, cand s-au acordat imprumuturi in valoare de 25,7 miliarde lei. Astfel, volumul creditelor…

- Ministerul Mediului a decis: PATRU urși vor fi omorați, la nivel național. Unul dintre ei este din județul nostru. Recoltarea trebuie facuta pana cel tarziu in 30 iunie. In Monitorul Oficial a fost publicata decizia de recoltare a PATRU exemplare de urs. Doi vor fi din județul Harghita, unul din Sibiu…

- Romania a inregistrat, anul trecut, cel mai mic numar de nou-nascuti vii din ultimii 90 de ani. Mai mult, gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara a fost de 71,9% la 1 ianuarie 2021, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. Populatia scolara la inceputul…

- Congresul PNL va fi organizat pe 25 septembrie, iar la el vor participa 5.000 de persoane, a anunțat Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Intrebat daca evenimentul va avea loc la interior, a evitat un raspuns direct, spunand ca o decizie va fi luata in funcție de contextul pandemic.…