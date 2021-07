Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL si seful Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi ca nu este de acord cu "nicio alta remaniere", mentionand ca nimeni nu contesta atributul constitutional al premierului, insa considera ca este necesara o discutie si o evaluare obiectiva a activitatii ministrilor. Totodata,…

- ”Nu sunt de acord cu nicio alta remaniere, va spun din capul locului. Noi, de altfel, am modificat, am suplimentat acordul de coalitie, in care am stabilit ca trebuie sa existe un obiectiv, nimeni nu contesta prevederile constitutionale si atributul constitutional al premierului. Pe de alta parte, suntem…

- Presedintele PNL si seful Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi ca nu este de acord cu "nicio alta remaniere", mentionand ca nimeni nu contesta atributul constitutional al premierului, insa considera ca este necesara o discutie si o evaluare obiectiva a activitatii ministrilor, potrivit…

- Presedintele PNL Alba, Mircea Hava spune, într-o postare pe Facebook, ca în PNL e prima data când ”unitatea e greu încercata de disperarea unora de a ajunge unde nu merita, prin nimic altceva decât jocuri de culise si cutite înfipte-n spate”. Hava lanseaza…

- Sebastian Burduja, deputat PNL, a fost reales președinte al PNL Sector 1 la intrunirea Comitetului de Coordonare al PNL S1, ce a avut loc joi, 1 iulie, la sediul central al PNL. Sebastian Burduja a fost votat de 85% dintre membrii prezenți cu drept de vot. De asemenea, au fost reconfirmați prim-vicepreședinții…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a referit, marți, dupa ce moțiunea de cenzura a PSD a picat in Parlament, la o evantuala remaniere a Guvernului Florin Cițu. "Suntem la doar 6 luni de la guvernare. Nu a mai fost un guvern monocolor, așa cum a fost la mine. Normal ca lucrurile se armonizeaza…

- Cinci actuali miniștri, trei de la PNL și doi de la Alianța USR – PLUS, ar putea deveni in scurt timp istorie, fiind luata in calcul o eventuala remaniere guvernamentala la inceputul lunii iulie. Președintele PNL și unul dintre demnitarii vizați neaga insa informația. Conform unor surse citate de G4media.ro…

- Ludovic Orban a criticat duminica intervenția ministrului Economiei, Claudiu Nasui, care a cerut amanarea dezbaterilor din Parlament pe legea 5G. Președintele PNL s-a intrebat ce competența are ministrul sa intervina pe un proiect de lege al Guvernului, afirmand ca trebuia sa se exprime in cursul procesului…