Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni la Digi24 despre trecerea la starea de alerta, dupa ce Guvernul a trimis Parlamentului un proiect de lege cu masurile dorite, ca Executivul este pregatit pentru scenariul in care vor exista una-doua zile fara reglementari intre starea de urgenta si starea de…

- Premierul Ludovic Orban a indicat in ședința de joi dupa-amiaza ca luni va trimite Parlamentului raportul privind masurile luate de Guvern in perioada starii de urgenta. El a solicitat fiecarui ministru sa transmita pana vineri masurile sectoriale.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca luni va trimite Parlamentului raportul privind masurile luate de Guvern in perioada starii de urgenta si a solicitat fiecarui ministru sa transmita pana vineri masurile sectoriale. "Solicit fiecarui ministru sa ne trimita forma finala privitor la masurile…

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, anunta acordarea unui ajutor pentru companiile mari, sub forma garantarii creditelor, dupa modelul in curs de implementare pentru IMM-uri."Am stabilit ca, pe langa formele de sprijin pentru IMM-uri, pregatim un act normativ pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca premierul Ludovic Orban risca sa se faca vinovat de abuz in serviciu daca refuza sa mearga sa dea explicații in Parlament. Premierul Ludovic Orban este chemat sa dea explicații in Parlament despre masurile adoptate de Guvern pentru prevenirea și combaterea epidemiei…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca nu exista nicaieri prevazut in Constitutie ca Parlamentul poate, printr-o hotarare, sa stabileasca reguli contrare decretului prezidential. "Daca articolele din hotararea Parlamentului sunt contrare Constitutiei, Ordonantei de Urgenta 1 si decretului prezidential,…

- Ministrul Muncii, Violeta alexandru, va susține o conferința de presa in care va anunța cum a decurs pana acum depunerea documentelor pentru obținerea actelor de șomaj tehnic. Conferința va fi transmisa in direct pe pagina de Facebook a ministerului.Violeta Alexandru, a anuntat joi, la inceputul sedintei…

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban, la Romania TV Cum l-a convins Klaus Iohannis sa se retraga. Presedintele Klaus Iohannis a nominalizat un premier in interiorul PNL. Mi-am depus mandatul. Decizia CCR era neclara. Pentru ca PSD a boicotat procedura de investire. Am considerat mai…