Orban: Nu PSD ne-a invins, ne-a invins pandemia. Alegerile parlamentare s-au desfasurat in varful pandemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberalilor Ludovic Orban, a declarat ca nu PSD a invins PNL la alegerile parlamentare, ci pandemia a facut-o, acestea fiind organizate in varful pandemiei atunci cand erau inregistrate peste 10.000, in timpul guvernarii PNL.

- Liderul liberalilor Ludovic Orban, a afirmat ca nu PSD a invins PNL la alegerile parlamentare, ci pandemia a facut-o, acestea fiind organizate in varful pandemiei atunci cand erau inregistrate peste 10.000 de cazuri pe zi. „Nu PSD ne-a invins, ne-a invins pandemia. Alegerile parlamentare s-au…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, i-a lansat o provocare lui Florin Cițu, inainte de a incepe votul moțiunii de cenzura. Dupa ce a criticat Parlamentul in care PNL, USR-PLUS și UDMR dețin majoritatea, Cițu a spus ca a tranșat alegerile din interiorul partidului unde vrea…

- Premierul Florin Citu afirma, dupa alegerile locale partiale, ca liberalii care au castigat scrutinul sunt dovada ca PNL are resursa umana de calitate, ceea ce, alaturi de resursele financiare si viziune, reprezinta cheia dezvoltarii Romaniei in urmatorii opt ani de guvernare liberala. „Cheia…

- Ludovic Orban a declarat ca cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier, adaugand ca este o mare diferenta intre el si echipa care il sustine pe Florin Citu pentru sefia partidului in ceea ce priveste relatiile pe care le are cu liberalii, conform Agerpres."Domnul Tapu (senatorul Eugen…

- Intrebat la o conferința de presa susținuta vineri, la Piatra Neamț, daca ia in calcul sa candideze la functia de presedinte al Romaniei la alegerile prezidentiale din 2024, premierul Florin Cițu a replicat ca momentan, nu. „In acest moment, nu. Avem foarte multe de facut la guvernare. Avem o campanie…

- Orban a fost intrebat daca Florin Cițu va mai ramane in fruntea guvernului in cazul in care va pierde alegerile interne din PNL. ”Nu discutam despre acest subiect in momentul de fața. Suntem intr-o competiție interna și important e ca membrii PNL sa iși exprime propria parere prin intermediul votului”,…

- Partidul Politic „NOI” a fost inregistrat astazi pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Pe lista acestui partid candideaza și ex-deputatul roman, Cristian Rizea, condamnat penal in Romania la 4,8 ani pentru fapte de corupție, transmite știri.md Liderul formațiunii este Vladimir…