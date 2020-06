Stiri pe aceeasi tema

- Conform celor mai recente date oferite de Jerome Salomon, directorul Departamentului francez al Sanatatii, 30.000 de persoane se afla spitalizate in Franta din cauza Covid-19, 607 decese au fost raportate in spital in ultimele 24 de ore. In total sunt 10.328 de victime, noteaza Le Figaro.Potrivit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca recomanda folosirea mastilor de protectie, insa nu poate fi impusa obligativitatea atata timp cat nu poate fi asigurata capacitatea de productie pentru ca fiecare cetatean sa isi poata achizitiona mastile la preturi...

- Premierul Ludovic Orban a spus duminica seara, la Romania TV, ca Romania testeaza pentru diagnosticarea Covid-19 atat cat este necesar."Testam atat cat este necesar. Noi am plecat de la trei centre de testare. Am crescut gradual capacitatea de testare, astazi sunt acreditate 36 de centre in care…

- Calin Popescu Tariceanu, Marcel Ciolacu, Victor Ponta si Kelemen Hunor au depus joi, în Parlament, un proiect de lege care propune prelungirea mandatelor primarilor si presedintilor de consilii judetene. Cei patru lideri cer dezbaterea acestuia în regim de urgența în contextul în…

- Premierul Ludovic Orban susține ca majoritatea experților considera ca varful epidemiei de coronavirus va fi in perioada 28 aprilie - 1 mai.Citește și: Instinctul de supraviețuire/ OPINIE ”Nu sunt un expert, dar n-am consultat cu mai mulți experți. Sunt pareri imparțite, dar cele mai…

- Guvernul a anuntat, duminica, ca prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul dimineții de luni, 23 martie a.c., al doilea test privind noul coronavirus (COVID-19). Primul test a fost facut vineri, pe 13 martie, dupa ce a intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac, gasit pozitiv cu COVID-19.…