Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca falimentul RADET a fost generat de cei care au condus Primaria Capitalei, care au fost din zona PSD, in ultimii 12 ani. "Fac o precizare, adversarii nostri politici se tin in continuare de minciuni si de dezinformari. Din declaratia pe care a facut-o ministrul Economiei cand am fost la instalarea de acolo s-a nascut iar un fake news, ca noi vrem sa nu mai furnizam caldura in Bucuresti, in conditiile in care declaratia noastra a fost cu totul alta. Si aici vreau sa fim foarte limpezi: nu noi am bagat RADET in faliment, ci cei care au condus Primaria Capitalei…