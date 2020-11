Salariul minim ar putea crește de anul viitor, variante de lucru vehiculate fiind intre 100 și 150 de lei/ lunar. Premierul a evitat sa avanseze o cifra dar a aratat ca exista intenția reglementarii acestui tip de venit, inclusiv la nivel european. Referitor la varianta reducerii locurilor de munca, premierul a spus ca nu este cazul, nici macar in sectorul bugetar . „Oricine va vrea sa munceasca anii urmatori va avea de lucru, obiectivul nostru nu este sa umblam sa taiem salariile, ci sa creștem veniturile romanilor. Sigur, in sectorul public sa le creștem in conformitae cu activitatea care…