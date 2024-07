Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile Ungariei au simplificat „intr-o stare de liniște'' totala condițiile de acces in țara pentru cetatenii ruși și belaruși, scrie Deutsche Welle. Potrivit ediției germane a RND, premierul ungar Viktor Orban devine o amenințare la adresa securitații, deoarece printre strainii care au ajuns…

- O mare parte din rușii recrutați in armata pentru razboiul din Ucraina sunt barbați copleșiți de datorii care se inroleaza pentru a-și putea achita obligațiile financiare. In același timp, Alexandr Donaev, principalul beneficiar al celei mai mari organizații de microfinanțare din Rusia traiește in Europa…

- Potentatul s-a transformat in dictator si Belarus, o tara orientata candva spre Europa, s-a apropiat tot mai mult de Rusia, scrie Deutsche Welle . Cum s-a dezvoltat tara si ce ar putea urma dupa 30 de ani de opresiune vedeți mai jos.

- Viktor Orban a sosit luni la Beijing, pentru discutii cu presedintele chinez Xi Jinping, a anunțat biroul de presa al premierului maghiar prin intermediul agenției de presa de stat MTI, citata de Reuters. Orban a postat apoi pe contul de Facebook un mesaj din capitala Chinei.„Misiunea de pace a premierului…

- S-a facut o analiza! Romania este țara in care taxele reprezinta cea mai mica proporție din economie, comparativ cu celelalte state din Uniunea Europeana, inclusiv cele din centrul și estul Europei, se arata intr-un infografic publicat de Monitorul Social, proiect al Fundației Friedrich Ebert Romania.…

- NATO intenționeaza sa inființeze baze militare in Polonia, Romania și Slovacia, ca parte a unei misiuni de coordonare a livrarilor de arme catre Ucraina, a declarat premierul ungar Viktor Orban.„Alianța vrea sa inceapa o așa-numita misiune NATO in Ucraina. Aceasta inseamna ca NATO va coordona transferul…

- Președintele rus Vladimir Putin vede in amenințarea migrației in masa drept o „arma” pentru a diviza și slabi Europa, avertizeaza premierul Estoniei, Kaja Kallas.„Ceea ce adversarii noștri știu este ca migrația reprezinta o vulnerabilitate pentru noi”, a declarat Kaja Kallas, citata de cotidianul britanic…

- Estonia se pregatește activ pentru un posibil atac din partea Rusiei. Comandamentul militar subliniaza ca pregatirile desfașurate in prezent de autoritațile țarii pot impiedica o ocupație, dar nu vor descuraja un atac convențional care vizeaza destabilizarea situației, a anunțat comandantul Forțelor…