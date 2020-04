Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca incuviințarea de catre Parlament a decretului pentru instaurarea starii de urgența reprezinta o dovada care ”demonstreaza responsabilitatea și solidaritatea intregii clase politice”.Citește și: Adrian Streinu-Cercel: 'Urmeaza 4 luni grele. Va urma un…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni la Antena 3 ca in decretul emis de Klaus Iohannis, pentru instaurarea starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 de zile, exista „anumite lucruri care nu sunt foarte bine facute” si ca desi Parlamentul nu poate interveni…

- Textul integral al Decretului prezidential privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei este publicat astazi, 16 martie in Monitorul Oficial. Presedintele Romaniei decreteaza: Art. 1. Se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile. Art. 2. Pentru…

- Incepand de luni, 16 martie, Romania intra in stare de urgenta din cauza raspandirii coronavirusului. AGERPRES informeaza ca potrivit legilor si Constitutiei, in Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta,…

- Premierul Ludovic Orban a susținut o conferința de presa de la Vla lac1, unde se afla in autoizolare. Acesta a ținut sa linișteasca populația ca nu sunt probleme in ceea ce privește asigurarea alimentelor pentru populație, precum și ce masuri economice sunt avute in vedere pentru sprijinirea economiei.…

- Presedintele decreteaza stare de urgenta, in contextul COVID-19. Ce presupune aceasta masura cu caracter exceptional Presedintele Klaus Iohannis anunta stare de urgenta incepand de saptamana viitoare. "Este foarte important ca măsurile care vor fi luate să fie luate la timp, în aşa…

- Pe 28 august 2019, Avocatul Poporului a anuntat ca a sesizat CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate a OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala, in august 2019, cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgența a Guvernului…

- Guvernul isi va angaja raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, premierul Ludovic Orban. ”Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pe proiectul de lege pentru angajarea raspunderii pe proiectul de lege pentru alegerea primarolor…