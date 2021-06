Orban: Nu există niciun motiv să se discute astăzi de remaniere Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca "nu exista niciun motiv sa se discute astazi de remaniere", reiterand ca este multumit de activitatea ministrilor liberali, iar in cadrul coalitiei "exista un act aditional, o procedura care trebuie urmata". "Din punctul meu de vedere, nu exista niciun motiv sa se discute astazi de remaniere. In ceea ce ma priveste, ca presedinte al PNL, sunt multumit de activitatea ministrilor liberali. De regula, sa discuti despre remaniere la sase luni de la preluarea guvernarii, in conditiile in care nu exista temeiuri foarte solide, cum a fost in cazul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

