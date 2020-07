Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban sustine ca isi doreste ca, in urmatorii cinci ani, Produsul Intern Brut al Romaniei si venitul romanilor sa depaseasca media la nivel european, el promitand investitii in infrastructura de transport, sanatate, comunicatii si in toate domeniile importante. „Suntem in…

- Orban: Pensiile vor crește, dar in mod realist. Majorarea cu 40% ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca obiectivul Guvernului pe care il conduce este sa creasca pensiile "in mod realist, pe baza realitatilor economice",…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca intentia PSD de a depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului este "un demers politicianist", care "ii umple de ridicol si penibil" pe social-democrati, mentionand ca nu ii este teama, pentru ca si-a facut datoria si nu exista niciun motiv.…

- ​Președintele Klaus Iohannis continua atacurile la adresa PSD. Șeful statului acuza partidul lui Marcel Ciolacu de iresponsabilitate, dupa amenințarile cu moțiunea de cenzura. „În vreme ce prioritatea noastra este protejarea cetațeanului și programul economic care sa duca la reconstrucție,…

- LEGEA PENSIILOR 2020. "Aștept evaluarea pe care ministrul Finanțelor o va face asupra incasarilor la Buget. Daca situația este corespunzatoare cu ceea ce dorim sa fie, nu am niciun motiv sa ingrijorez pensionarii si sa promovez un alt discurs. (...) In loc sa fac declarații publice, mi-am concentrat…

- Romania va primi sprijin consistent din partea UE Premierul Ludovic Orban. Foto: gov.ro Invitat luni seara la un post de televiziune, premierul Ludovic Orban a precizat ca România va primi un sprijin consistent din partea UE atât pentru plata somajului tehnic, cât si pentru decontarea…