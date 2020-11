Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca nu exista in acest moment discutii despre introducerea starii de urgenta, iar starea de alerta ofera instrumentele necesare autoritatilor pentru a tine sub control pandemia. "Starea de urgenta ofera putine masuri suplimentare fata de starea de alerta. (...) Nu exista nicio discutie legata de starea de urgenta. Starea de alerta ne ofera instrumente daca sunt folosite in mod rational, pe baza unor evaluari stiintifice, pe baza evaluarii zonelor cu cel mai mare risc de infectare, de asemenea pune la dispozitie si instrumente de a-i sanctiona…